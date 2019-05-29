شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع للجنة دراما «الأعلى للإعلام» الخميس لمناقشة ملاحظات رصد المسلسلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مجدي لاشين، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس لجنة الدراما، إن اللجنة ستعقد اجتماعا لها الخميس المقبل، لمناقشة الملاحظات التي رصدتها لجنة الرصد التابعة للمجلس والخاصة بالمسلسلات التي عرضت خلال الأسابيع الثلاثة في شهر رمضان.

وأوضح «لاشين» أن كل ما رصدته اللجنة الفنية التابعة للجنة الدراما مجرد ملاحظات ستناقشها لجنة الدراما للبت في مدى جديتها وبيان ما إذا كانت مخالفات حقيقية من عدمه، موضحا أن اللجنة ستصدر تقريرها الشامل بإجمالي المخالفات عقب انتهاء الاجتماع.