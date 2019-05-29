شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع للجنة دراما «الأعلى للإعلام» الخميس لمناقشة ملاحظات رصد المسلسلات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال مجدي لاشين، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس لجنة الدراما، إن اللجنة ستعقد اجتماعا لها الخميس المقبل، لمناقشة الملاحظات التي رصدتها لجنة الرصد التابعة للمجلس والخاصة بالمسلسلات التي عرضت خلال الأسابيع الثلاثة في شهر رمضان.
وأوضح «لاشين» أن كل ما رصدته اللجنة الفنية التابعة للجنة الدراما مجرد ملاحظات ستناقشها لجنة الدراما للبت في مدى جديتها وبيان ما إذا كانت مخالفات حقيقية من عدمه، موضحا أن اللجنة ستصدر تقريرها الشامل بإجمالي المخالفات عقب انتهاء الاجتماع.
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع للجنة دراما «الأعلى للإعلام» الخميس لمناقشة ملاحظات رصد المسلسلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.