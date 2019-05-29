شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع المهنيين السودانيين: مصر تدعم خيار الحكومة المدنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال تجمّع المهنيين السودانيين إنّ مصر تدعم خيار الحكومة المدنية، وستبدأ في إجراءات التعاون المشترك حال تشكيلها.

وناقشت جلسة بحسب بيان لتجمّع المهنيين السودانيين جرت اليوم”الثلاثاء” جمعت لجنة العلاقات الخارجية بالتجمّع مع السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى تطورات الأوضاع السياسية في البلاد.

Advertisements

وبحسب البيان فإنّ السفير المصري أمنّ على مبادئ أساسية تضمّنت التزام بلاده بعدم التدّخل في الشأن السوداني وعدم فرض أي نموذج أو تجربة على الوضع في السودان، فضلاً عن تفهمهم لاختلاف التفاصيل والتجارب بين الدولتين.

وأوضح وفد تجمع المهنيين للسفير المصري التطورات الأخيرة، واستعرض مبررات ضرورة وجود سلطة مدنية انتقالية ومجلس سيادة ذو طابع مدني باعتباره أحد المطالب الجماهيرية للثورة.

وعكس وفد تجمع المهنيين ضرورة أنّ تكون العملية السياسية التي تجري في السودان حاليًا ذات طابع سوداني خالص وغير متأثرة بسياسات أية من المحاور الخارجية وهو ما اتفق عليه الطرفان.