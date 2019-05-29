شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي الجمهورية: الله لا يقبل طاعة على حساب الآخرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية، إن من خصائص التشريع الإسلامى، الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى دستورا للمسلمين الرفق والتيسير، بعد أن أصابت آفة العنف مجتمعاتنا حتى من بعض المتصدرين الذين يعلمون الناس أمور الدين، فالرفق مفتاح القلوب المستعصية.

ووجه علام خلال برنامج «اللهم أعنا» المذاع عبر راديو 9090، اليوم الثلاثاء، نداءً لكل مسلم بأن يكون رفيقا بأهله مثلما فعل النبى صلى الله عليه وسلم، وقال ما كان الرفق في شئ إلا زانه وما ينزع من شئ إلا شانه، فإن كنت أيها المسلم تريد مرضاة الله تعالى واتباع رسوله فكن رفيقًا بنفسك وبغيرك.

وحذر مفتى الديار من الغلظة فمن يحرم من الرفق يحرم الخير كله، فإن الله لا يقبل طاعة على حساب الآخرين.