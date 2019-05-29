شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: النشوز في الإسلام هو تكبر المرأة على زوجها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن النشوز في الإسلام هو تكبر المرأة على زوجها وإشعاره بأنه أقل منها، أما غير ذلك من خلافات لا يسمى نشوزا كما يعتقد البعض.

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وأضاف الإمام الأكبر أن الطلاق ليس الحل الأول للنشوز، بل يجب أن يكون العلاج متدرجًا يبدأ بالمرحلة الأولى وهى الوعظ والحوار والتذكير، ثم بعد ذلك تأتى مرحلة الهجر في المضاجع والضرب غير المبرح وهو ما يساء فهمه لدى كثيرين رغم ما حددته له الشريعة الإسلامية من ضوابط وحدود، بحيث لا يحدث أذى جسدى أو معنوى، لأن غرضه التهذيب لا الإيذاء، وفى نهاية المطاف يأتى الطلاق.

وأضاف فضيلته خلال الحلقة 23 من برنامجه الرمضانى على التلفزيون المصرى «حديث شيخ الأزهر»، أن جميع الشرائع والأديان تحاول الحفاظ على الأسرة واستقرارها، ولذلك دعا الإسلام الزوج أن يصبر على الزوجة الناشز ويحاول علاجها، لأن جميع الأطراف ستكون خاسرة من الطلاق وأولهم الزوجة الناشز.

واختتم فضيلة الإمام الأكبر بأن النشوز لا يقتصر على المرأة بل قد يصدر من الرجل، ويحق للقضاء أن يطبق على الرجل نفس الأساليب التي تطبق على المرأة الناشز، لأن حقوقهما متساوية، مبينًا أن الحل هو التزام الطرفين بحدود الله والحفاظ على الأسرة واحترامهما لبعضهما البعض.