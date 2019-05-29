شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يحيل ملف الورشة المركزية للنيابة: «لا تهاون في مال الشعب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، إنه بعد التمكن من فحص إجراءات المقاولين لعدم وجود رقابة تأكد وجود مخالفات جسيمة في الملفات، وتحويل ملف الورشة المركزية بالكامل إلى النيابة العامة.

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وبحسب بيان، الثلاثاء، قدّم محافظ كفرالشيخ، خالص الشكر لكل أعضاء اللجنة التي أثبتت أنه بلا شك وجود مخالفات فادحة في أسلوب الادارة الخاصة داخل الورشة المركزية، والدورة المستندية لعدم وجودها بشكل كامل وعدم اكتمالها، واسلوب الترسية خاطئ بنسبة 100%، والبت المالي والفني لم يكن موجود على الاطلاق، وأن أثمان المعدات وهمية وغير حقيقية، والتي أثبتت وجود فارق في عمليات اصلاح 4 معدات من إجمالي 31 معدة بملبغ 250 الف جنيه تقريباً فارق تكلفة الاصلاح الحقيقية وماقامت الورشة بالتعاقد عليه وهي: 2 لودر بوب كات تابعة لمجلس مدينة بيلا، لودر كوبلكو تابع لمديرية الطرق بكفرالشيخ، كلارك تابع لوحدة الصيانة والانتاج بكفرالشيخ.

وقرر المحافظ إحالة ملف الورشة المركزية إلى النيابة العامة وإيقاف جميع المستحقات لحين الانتهاء من التحقيق.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام، المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، المهندس عبدالفتاح سالم، مدير عام الورشة المركزية، المحاسب مختار طه، مدير الحسابات بالمحافظة، المحاسب محمد عبدالحميد فرحات، مدير عام التفتيش المالي، المحاسب على الطباخ، مدير الشؤون المالية، محمد رأفت، مدير المكتب الفني، محمد حلمي، مدير مكتب المتابعة، وعدد من القيادات التنفيذية.