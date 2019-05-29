شكرا لقرائتكم خبر عن حفتر يطلع رئيس المخابرات على أحدث التطورات ويؤكد عمق العلاقات مع مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجرى رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، الثلاثاء، زيارة إلى دولة ليبيا. Advertisements وذكرت قناة «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل مساء الثلاثاء، أن رئيس المخابرات العامة يلتقي خلال زيارته المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي. وخلال اللقاء، أكد المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي على قوة العلاقات بين مصر وليبيا. وأطلع «حفتر» رئيس المخابرات على آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

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