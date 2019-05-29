شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المخابرات العامة يزور ليبيا ويلتقي المشير خليفة حفتر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار زار اللواء عباس كامل، مدير جهاز المخابرات العامة، الثلاثاء، دولة ليبيا، والتقى المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطنى الليبي، لبحث آخر التطورات على الساحة الليبية.

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