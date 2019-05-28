شكرا لقرائتكم خبر عن اصطحبوه إلى شقته سيرًا على الأقدام.. كواليس القبض على «الرجل الثاني» في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع دقات العاشرة والنصف صباحًا، اقتحم عدد من رجال الرقابة الإدارية بالقاهرة، مبنى ديوان عام محافظة البحيرة، رفقة اللواء محمد عاطف، ثم دخل فردان منهم إلى مكتب اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بحسب مصادر من موظفي الديوان العام بالمحافظة.

وأكدت مصادر عديدة بالدايون العام، أنه جرى إغلاق المكاتب على الموظفين، ثم توجّه عدد من ضباط المأمورية إلى مكتب «ح .خ»، مدير المكتب الإعلامي لمحافظة البحيرة، المجاور لمكتب المحافظ وتفتيشه، وتم اصطحابه إلى شقته المجاورة للديوان العام، سيرًا على الأقدام، وتم تفتيشها لمدة ساعة، ثم تم بعدها اصطحابه سيرًا أيضًا إلى سيارته وتفتيشها.

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ولم يخرج مدير المكتب الإعلامي بعد ذلك، إذ جرى اصطحابه إلى القاهرة للتحقيق معه.

وذكرت المصادر أن المتهم يواجه تهما تتعلق بالفساد المالي والتربح من الوظيفة، إذ كان يعتبر بمثابة «الرجل الثاني» داخل المحافظة بعد المحافظ، والمحرك الفعلي لجميع الأحداث داخل المحافظة، وقام المحافظ باستدعائه من إجازته، عقب أزمة الفيديو المسرب الخاص بمقابلة المحافظ لأهالي قرية الكنائس الذين حضروا لديوان المحافظة لمقابلة المحافظ للشكوى من انقطاع المياه، فجرى التعامل معهم بطريقة سيئة.

وأكدت مصادر أمنية وجود تسجيلات للمتهم على مدار شهر وفق إذن من النيابة بالتسجيل.

يُذكر أن مدير المكتب الاعلامي، كان يعمل مدير لمكتب اللواء هشام آمنة، المحافظ الحالي للبحيرة، وقت أن كان يشغل منصب رئيس مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، وتم نقله إلى محافظة البحيرة، بعد توليه منصب المحافظ.