شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 473 ألف طالب أولى ثانوي أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيًا الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى صباح اليوم طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة الفيزياء في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية، في اليوم السابع من امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019.

وأعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي أن 473121 طالبا وطالبة أدوا امتحان مادة الفيزياء في جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.

وشهدت الفترة الصباحية، والتي بدأت في الساعة التاسعة واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أداء 422341 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 92،98% من إجمالي مستهدف 454193 طالبا في 1945 مدرسة، فيما أدى 107102 طالب الامتحان ورقيًا.

وفي الفترة المسائية، والتي بدأت في تمام الساعة الواحدة ظهرًا واستمرت لمدة ساعة ونصف الساعة، أدى 50780 طالبا وطالبة الامتحان بطريقة إلكترونية بنسبة 94%، من إجمالي مستهدف 54000 طالبة وطالبة في 705 مدارس حكومية مجهزة لاستقبال طلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية، فيما أدى 5757 طالبا وطالبة الامتحان ورقيًا.

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وتلقت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي عدة ملاحظات التي لم تؤثر على سير العملية الامتحانية وتم التعامل معها بشكل فوري مراعاة لمصلحة أبنائنا الطلاب، وبيانها كالتالي: في محافظة الإسكندرية أفادت مديرية التربية والتعليم بزيادة عدد المدارس المستهدف بها إجراء الامتحان إلكترونياً من 92 مدرسة إلى 99 مدرسة.

وفي محافظة القاهرة، داخل لجنة مدرسة عبدالعزيز أباظة بإدارة شرق مدينة نصر، حدث سقوط في عمودين للكهرباء، مما أدى إلى حدوث عطل في الكهرباء وتم تشغيل المدرسة على البطاريات UPS، وتم التواصل على الفور مع شركة الكهرباء وإصلاح العطل على الفور وأجرى الطلاب الامتحان إلكترونياً.

ورصدت غرفة العمليات بمحافظة بورسعيد أن غرفة عمليات المديرية أفادت بأنه في لجنة مدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية وجدوا طالبين هم (م.ن.أم، وأ. س. د) مسجلين استمارة غياب من اللجنة وتبين قيامهم بأداء الامتحان خارج سور المدرسة بتحريض من أحد المدرسين، وتم التوجيه بعمل محضر بالواقعة وتحويلها للشؤون القانونية لاتخاذ الإجراء المناسب.

كما رصدت غرفة العمليات بمحافظة البحيرة داخل لجنة مدرسة أنصاري سمك إدارة إيتاي البارود حدث قطع للتيار الكهربائي تم التوجيه بإجراء الامتحان ورقيًا اليوم والتنبيه بعمل تقرير بالواقعة.

وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ585980 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.