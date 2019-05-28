شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي يشهدان استقرارا غير مسبوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار محمد سالم، رئيس مجلس أمناء المبادرة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية «استثمر في وطنك الثاني مصر»، إن مصر بها فرص استثمارية هامة وفائقة التميز خاصة في مجالات البنية الأساسية والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن قطاع البنوك المصري آمن ومستقر، مؤكدا على أن تراجع الدولار أمام الجنيه المصري يكشف مدى استقرار سوق الصرف وسوق الائتمان.

وأضاف «سالم»، خلال حفل إفطار منظمي مبادرة «استثمر في وطنك الثاني مصر»، أن الفرصة متاحة الآن أكثر من أي وقت مضى لجذب الاستثمارات المتجهة إلى شرق أوروبا وروسيا، وخاصة الخليجية إذ أن الاستقرار السياسي في مصر أصبح محل احترام وتقدير كامل من الزعماء العرب، بالإضافة إلى أن الرئيس السيسي أجبر وبشكل قاطع الدول الراعية للإرهاب على احترام الدولة المصرية، بالإضافة إلى الخطوات التي تخطو بها مصر وهي خطوات ثابتة ومستقرة بما تملكه القيادة السياسية من رؤية واعية تعرف كيف تدير المعارك السياسية وكيف تحافظ على شعبها.

حضر حفل الإفطار كل من منتصر السيد رئيس قطاع الجيزة ببنك التجاري، ومحمد كفافي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «إيسكور»، وعزة طلعت مدير فرع الشيخ زايد، وهشام مجدى مدير إدارة الالتزام، ومحمد كمال مدير فرع البحر الأعظم، ومعتز الحفناوي مدير فرع أول المهندسين، ومحمد سعداوي مدير فرع أول ٦ أكتوبر، ومصطفى عبدالرشيد مدير فرع المعادى، وإسلام الجارحي المحامي، والدكتور أحمد عبدالقادر مستشار جامعة القاهرة، وأحمد رجائي مدير إدارة العمليات ببنك التجاري وفا، وطلعت فخري نائب مدير إدارة العمليات، وحازم أبوالعيون مدير إدارة خدمة العملاء بفرع زايد وأحمد الجمال مدير فرع المهندسين، ومن الشخصيات العامة النائب تامر عبدالقادر عضو مجلس النواب، واللواء محمد أحمد الجزار بالحرس الجمهوري، واللواء حسن محمد لملوم أمين عام جامعة الدول العربية.