شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة السياحة تبحث مع السفير الإسباني سبل التعاون بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، مع رامون جيل كاساريس سفير دولة إسبانيا في القاهرة لبحث سبل تعزيز الحركة السياحية البينية بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال السياحة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط- خلال اللقاء- عمق العلاقات المصرية الإسبانية في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن إسبانيا من الدول الرائدة في مجال السياحة ويمكن الاستفادة من تجربتها وتبادل الخبرات معها في هذا المجال.

واستعرضت وزيرة السياحة برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة في مصر والذي أطلقته الوزارة، مشيرة إلى أن تعزيز أوجه التعاون السياحي بين مصر والبلدان الأخرى وكذلك المؤسسات الدولية يعتبر أحد العناصر الرئيسية لمحور الإصلاح المؤسسي بهذا البرنامج.

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وأضافت أن حصول مصر على جائزة «الريادة الدولية في السياحة» لهذا العام- والتي قدمها المجلس الدولي للسياحة والسفرWTTC، تقديرًا لجهود مصر في تعزيز قطاع السياحة المصري ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات، وذلك خلال مشاركتها في أبريل الماضي في فعاليات الدورة الـ19 للقمة الدولية للمجلس الدولي للسياحة والسفر بمدينة إشبيلية بإسبانيا.

كما تناول الاجتماع بحث سبل التعاون في مجال الرقمنة، حيث أكدت الوزيرة أهمية التحول الرقمي وزيادة الإبداع واستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال السياحة، والذي يأتي مواكبةً للاتجاهات الحديثة عالميًا وهو أحد المحاور الرئيسية ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع.

وتناولت الوزيرة استعراض منتدى الابتكار التكنولوجي، الذي نظمته الوزارة لأول مرة في الشرق الأوسط على هامش اجتماع منظمة السياحة العالمية بالقاهرة في مارس الماضي، والذي تضمن المسابقة الوطنية الأولى للشركات الناشئة في مجال السياحة والتي نظمتها الوزارة بالتعاون مع منصة RiseUp لريادة الأعمال وذلك لاختيار مشروعات وتطبيقات إلكترونية لإلقاء الضوء على المعالم والأماكن السياحية في مصر والترويج للسياحة المصرية بطرق جديدة ومبتكرة، وفى هذا المجال تطلع السفير للتعاون مع وزارة السياحة المصرية في هذا المجال.

كما تطرق الاجتماع إلى بعض المقترحات لزيادة الحركة السياحية البينية بين مصر وإسبانيا منها تنظيم رحلات تعريفية، وإقامة أحداث ثقافية مصرية إسبانية مشتركة، وفي هذا الشأن، أعرب السفير عن إمكانية التعاون مع الوزارة لتنظيم فعالية مشتركة بين الجانيين يوم السياحة العالمي في سبتمبر المقبل، مؤكدًا دعم بلاده حكومة وشعبًا لمصر على المستويين السياسي والاقتصادي.