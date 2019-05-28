شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عودته إلى مصر.. «المصري اليوم» في منزل البطل رامي شحاتة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«كنت فاكر أننا كلنا هانموت ففكرت أنقذهم، والحمد لله ربنا أنقذنا جميعًا، وأول ما نظرت لزملائي ووجدتهم يبكون من الخوف، جاءت لي الفكرة واتصلت بسرعة بالشرطة ثم بوالدى»، هكذا بدأ رامي خالد شحاتة قوشة، 14 سنة، حديثه لـ«المصري اليوم» فور عودته من إيطاليا إلى منزله في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، بعد تكريمُه في إيطاليا، لإحباطه عمل إرهابي، بعد أن حاول سائق خطف أتوبيس مدرسته، وتوجه به إلى مطار لتفجيره وبه 54 من الطلاب والمدرسين.

يتذكر رامي تلك اللحظات الصعبة التي عاشها، إذ قال: «كنا 54 طالب ومدرس، وراجعين للمدرسة من حصة رياضة، ولاحظت أن الشواكيش التي توضع بجوار الشباك لاستعمالها في كسر الزجاج في حالة الطوارئ غير موجودة، ولكن معرفتي السابقة للسائق كونه يعمل بالمدرسة، جعلني لا أقلق منه، وبعد 10 دقائق، وقف السائق وطلب من الجميع الصمت، وبدأ في ربط مدرس، وأمر مدرس آخر تحت تهديد السلاح أن يربط الباقي».

المصرى اليوم فى منزل البطل رامي شحاتة بعد رجوعة من إيطاليا

وأضاف: «طلبت بمن بجواري أن يعملوا صوت مرتفع، حتى لا يسيطر علينا، والمدرس ربط 6 أشخاص، والسائق استكمل القيادة، وبدأ في جمع التليفونات، وبعدها توقف وألقي بنزين في أرض الأتوبيس، وعلي الستائر الموجودة على الشبابيك، وأمسك بولاعة وقال (اصمتوا سنموت جميعا مع بعض)».

وعن الكواليس، قال رامي إن عقب اتصاله بالشرطة: «ظهرت السيارات بعد ثلث ساعة، وبدأ عدد سيارات الشرطة، بسيارتين حتى وصلت إلى 12 سيارة، حاولوا يقطعوا الطريق على الأتوبيس، وقدروا يوفقوه، ونزلوا من السيارات وهم رافعين الأسلحة، وطلبنا منهم عدم إطلاق الرصاص لأن البنزين في الأتوبيس ممكن يشتعل، وطرقنا على زجاج الأتوبيس بقوة بحيث لا يطلقوا النار، وبعدها بدأوا في كسر الزجاج بعصي حديد، والسائق حاول أن يتحرك بالأتوبيس مرة أخرى إلا أن البوليس تمكن من إيقافه والبعض تمكن من النزول».

المصرى اليوم فى منزل البطل رامي شحاتة بعد رجوعة من إيطاليا

وأضاف: «لقبوني في إيطاليا بالبطل، وكل من يتكلم عني يقولون لي البطل صغير السن الكبير في المقام، وبعض من يكرهون العرب في إيطاليا طلبوني وتحدثوا معي وشكروني على موقفي، ولكن أفضل تكريم بالنسبة لي هو مقابلة لاعب نادي يوفنتوس باولو ديبالا، وأتمني أن أقابل اللاعب محمد صلاح».

ويحكي رامي كيف استطاع مقابلة اللاعب، قائلا: «في لقاء صحفي، طلبوا مني أن أختار أي شخص أحبه أتمني مقابلته، فاخترت لاعب الكرة (باولو دبيلا) لأني أحبه، وبعد أسبوع وجدت رسالة من سكرتيرة ديبالا، لم أصدق نفسي، وبعدها أرسلت لي رسالة صوتيه بصوت اللاعب، يقول لي (أنت بطل ويشرفني أن أقابلك)، ودعاني إلى مباراة ديربي إيطاليا، وجلست في المقصورة أنا ووالدي، وجدته موجود وسلمت عليه وشاهدنا المباراة معا، وأعطاني أغلي هدية بالنسبة لي وهي فانلته وفانلة المنتخب الإيطالي وعليها اسمي».

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وأكد رامي أنه هو من أجري اتصالات بالشرطة وبوالده قبل أن طالب موجود في الأتوبيس وليس زميله «أدم» المغربي كما يحاول البعض الادعاء بذلك، وأكد أن التليفون الوحيد الموجود من الطلاب كان معه فقط، وانه اتصل بالشرطة 3 مرات، وكل المكالمات كانت من خلال تليفوني، بعدها أخذ زميلي المغربي التليفون مني ليتحدث مع واحدته على أنها أخر مكالمة له، إلا أن والدته لم تصدقه.

المصرى اليوم فى منزل البطل رامي شحاتة بعد رجوعة من إيطاليا

وذكر أنه في اليوم التالي ذهبت للمدرسة وجدت المدرسين في استقبالي الجميع يشكرني على ما قمت بعه ولقبوني بالبطل، وفي اليوم الرابع حضر وزير التربية والتعليم سيارة الشرطة التي أنقذتنا، السفارة المصرية كرمتنا، وقابلت وزير الداخلية ووزير الخارجية، ومكتب وزير الداخلية، وبعد أسبوع قالوا أن طلب الجنسية تمت الموافقة عليه، وأنهم كشفوا عن اسمي ولم يجدوا لي أي قضايا، وحاليا تجهز الجنسية.

وتمني رامي أن يكون في المستقبل صيدلي، إلا أنه بعد هذا الموقف يتمني حاليا أن يكون ضابط بوليس، وقال «لم أقرر حتى الأن المكان الذي سأستقر فيه مصر أو إيطاليا، ولكن أصدقائي هناك أكثر من هنا، والبعض تقرب مني أكثر بعد هذا الحادث، وحاولوا أن يكونوا أصدقاء لي».

وأوضح أن سائق الإتوبيس، جري إلقاء القبض عليه ومحاكمته، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة 30 سنة، وبعد قضاء عقوبة السجن سيرحل إلى السنغال، وابنه في إيطاليا نفس عمري أصبح لا يذهب إلى المدرسة لأن زملائه يخافون منه.

وعن الخلاف حول من أجري الاتصال بالشرطة أكد خالد شحاته، والد رامي، أن رامي هو أول من أجري مكالمة وبناء عليها أنا تحركت وكلمت الشرطة، وأدم المغربي أجري مكالمة مع والدته في النهاية حتى أن والدته لم تصدقه، ومكالمته أجريت بعد أن أخذنا جميع الإجراءات اللازمة، كما أن كل برنامج سجلنا معاه في إيطاليا كان يهمه أن يتأكد أولا من أجري المكالمة الأولي، وكان يتأكد من الشرطة الإيطالية لأن كل هذا موثق لديهم.

المصرى اليوم فى منزل البطل رامي شحاتة بعد رجوعة من إيطاليا

وذكر أنه كانت 30 دقيقة مرت عصيبة واتصلت على جميع من أعرفهم ليساندوني في تلك الأزمة، واستجابة الشرطة كانت على قدر المسئولية مع استعداد كبير، واستطاعوا أن يسيطروا على الموقف، ووصلت وجدت أن الأتوبيس اشتعلت به النار، وقالوا لي «أنت أحسنت التربية» وقدروا الموقف أن ضحي بنفسه، وحتى أن رامي لم يخرج إلا أخر واحد من الأتوبيس، وهذا كله يحسب له، وفكر في زملائه قبل أن يفكر في نفسه.

وأكد أن رامي حتي الأن لم يحلف قسم الجنسية الإيطالية لأنها تحتاج إلى إجراءات في حدود 3 شهور، وتكرمنا في المنتدي المصري، وقابلنا وزيرة الهجرة في مصر، وقابلنا اللاعب باولو ديبالا، والذي دعانا على مباراة سعر التذكرة الواحدة فيها 2400 دولار، وقال لرامي«أنا بطل وأنت بطل».

المصرى اليوم فى منزل البطل رامي شحاتة بعد رجوعة من إيطاليا

«رامي دخل التاريخ الإيطالي وأخذ لقب بطل من الحكومة الإيطالية، وسجلت هناك، واستطاع أن يغير الانطباع عن الإرهاب في العالم» هكذا تحدث والد رامي وقال أن هذا هو أول حادث إرهابي في إيطاليا منذ 27 سنة، وكان يريد أن يفجر الأتوبيس في مطار، وكانت رسالة غير مباشر للحكومة الإيطالية من السائق الذي غرق له زوجته واثنين من أبنائه في رحلة هجرة غير شرعية بعد أن رفضت الحكومة الإيطالية دخولهم الأراضي الإيطالية، فاراد الانتقام له.