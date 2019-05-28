"موظفة تقتل والدتها بالزيتون وكشف غموض مقتل عامل بأسيوط".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي لإمام مسجد قتل على يد عاطل بالهرم

استعجلت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثمان إمام زاوية قتل على يد عاطل مهتز نفسيًا بالهرم، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم تشاجر مع إمام الزاوية قبل الصلاة بسبب طلبه من الإمام قراءة "أية الكرسي"، وهو ما رفضه لالتزامه بالخطبة التي قرر إلقاؤها على المصلين، وهو ما أثار غضب المتهم وكاد أن يتشاجر مع الإمام.

وتابعت، أن المتهم خرج غاضبًا من الزاوية وبعد إقامة الصلاة وأثناء تأديتهم شعائر صلاة الجمعة في الركعة الثانية تخطى المتهم صفوف المصلين حتى وصل للإمام وطعنه في ظهره بسكين طعنتين نافذتين.

تأجيل محاكمة "مرسي" و23 آخرين في قضية "التخابر مع حماس" لـ 2 يونيو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع حماس"، لجلسة 2 يونيو؛ لاستكمال المرافعة.

كانت محكمة النقض في وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.

26 يونيو.. محاكمة 5 متهمين بميناء القاهرة لتقاضيهم رشوة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 5 متهمين بينهم 3 من العاملين بجمرك ميناء القاهرة الجوي في قضية طلب وتقاضي رشوة قدرها 68 ألف جنيه مقابل تهريب بضائع "فضة" من ميناء القاهرة دون دفع المستحقات المالية من الجمارك ودون عرضها على مصلحة الدمغة والموازين، لجلسة 26 يونيو.

وجاء قرار التأجيل، لقيام أحد المتهمين تجار البضائع بإجراءات التصالح مع الجمارك.

تأجيل محاكمة لاعب أسوان و43 آخرين بـ"ولاية سيناء" للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 44 متهمًا بينهم اللاعب حمادة السيد لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية ولاية سيناء"، لجلسة الغد لاستكمال فض الأحراز.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين؛ تولي قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد تسمى "ولاية سيناء"، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر.

القبض على صاحب محطة وقود استولى على 49 ألف لتر بنزين بمصر القديمة

تمكنت مباحث شرطة التموين بالقاهرة، من القبض على صاحب محطة تموين سيارات، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة من قبل الدولة قدرها 49 ألف لتر بنزين 92.

وثبت من التحريات، أن المتهم تلاعب لعدم إثبات الكميات سالفة الذكر بالدفتر المعد لذلك، تمهيدًا للاستيلاء عليها وبيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وإهدار أموال الدعم التي توفرها الدولة للمواطنين.

إخلاء سبيل متهمين اثنين من "ألتراس أهلاوي" في أحداث شغب "الأهلي ومونانا"

أخلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، سبيل اثنين من أعضاء ألتراس أهلاوي، علي خلفية التحقيقات في أحداث الشغب التي وقعت أثناء مباراة الأهلي ونادي مونانا الجابوني باستاد القاهرة، بتدابير احترازية.

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وألقت أجهزة الأمن القبض عليهما عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلي مع مونانا الغابوني في الدور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التي حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

النيابة تصرح بتشريح جثة مسنة قتلت على يد ابنتها في الزيتون

صرحت نيابة الزيتون، اليوم الثلاثاء، بتشريح جثة مسنة قتلت على يد ابنتها (مريضة نفسيًا) وتسليمها لذويها لدفنها.

طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وتستمع لعدد من الشهود حول الواقعة.

كان قسم شرطة الزيتون، تلقى بلاغًا بالعثور على جثة سيدة، 81 سنة، بعقار كائن بشارع سليم الأول بدائرة القسم، مسجاه على ظهرها بالشقة سكنها وبها إصابات عبارة عن جروح طعنية بالصدر، كما عثر على هرة مذبوحة أعلى جثة المجنى عليها .

تجديد حبس 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدرب الأحمر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة بالدرب الأحمر 15 يومًا.

بدأت تفاصيل الواقعة بتمكن الرائد أحمد الجمال، رئيس مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر من ضبط مالك ورشة، و3 عاملین أحدھم مسجل شقي خطر حال قیامهم بأعمال الحفر داخل الورشة - ملك الأول - بقصد البحث والتنقیب عن الآثار، وعثر بداخلها على حفرة قطرھا متر بعمق 7 أمتار والعدد والأدوات المستخدمة في عملیة التنقیب.

تأجيل محاكمة 555 متهمًا في "ولاية سيناء 4" لـ11 يونيو

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ "ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهمًا بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء لجلسة 11 يونيو، لسماع الشهود.

وضمت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

موظفة تقتل والدتها وتذبح قطة فوق جسدها في الزيتون.. والتحريات: مريضة نفسياً

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في كشف ملابسات واقعة مقتل سيدة مسنة داخل مسكنها بمنطقة الزيتون بالقاهرة.

كان قسم شرطة الزيتون، تلقى بلاغًا بالعثور على جثة سيدة، 81 سنة، بعقار كائن بشارع سليم الأول بدائرة القسم، مسجاه على ظهرها بالشقة سكنها وبها إصابات عبارة عن جروح طعنية بالصدر، كما عثر على هرة مذبوحة أعلى جثة المجنى عليها .

تم تشكيل فريق بحث ومن خلال إجراء التحريات وجمع معلومات بسؤال نجليها ( مهندس، 55 سنة - طبيب ، 58 سنة، "مصاب بجرح باليد اليمنى"، حيث قرر الأول بتلقيه اتصال هاتفي من شقيقتهما "موظفة سابقاً، 45 سنة، ومقيمة صحبة والدتها " المجنى عليها " بمحل البلاغ، وطلبت منه ضرورة حضوره وشقيقه لمسكنها، وعقب وصولهما شاهدا شقيقتهما تقف بمدخل الشقة بجوار جثة والدتهما ووجود هرتها مذبوحة أعلى الجثة ، وبحوزتها مقص معدني وقطعة معدنية "يد هون" عليهما آثار دماء، ولدى محاولة الثاني السيطرة عليها قامت بالتعدي عليه محدثة إصابته المنوه عنها، وأضاف بأن شقيقته مريضة نفسياً منذ عدة سنوات وسبق علاجها بإحدى مستشفيات الطب النفسي لمدة 6 شهور، وبتاريخ الواقعة انتابتها حالة من الهياج قامت على أثرها بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

أمطروه بالرصاص.. كشف غموض مقتل عامل في أسيوط

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف غموض وضبط مرتكبي واقعة مقتل أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط.

كان مركز شرطة ساحل سليم بمديرية أمن أسيوط تلقى إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول "عامل بمحل حدايد وبويات ببندر ساحل سليم، 30 سنة، جثة هامدة إثر إصابته بأعيرة نارية متفرقة.

وبسؤال والده، صاحب مقهى، 60 سنة"، قرر أنه أثناء تواجد ابنه بمحل عمله أطلق مجهول أعيرة نارية تجاهه، فأودى بحياته، وهرب مستقلاً دراجة نارية.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بأسيوط، أسفرت عن تحديد مرتكبي الواقعة (حداد، 23 سنة – وعامل، 25 سنة) مقيمان بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.