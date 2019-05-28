إحباط ترويج 8 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في الأسواق بالظاهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، مسئول مخزن مواد غذائية "بدون ترخيص" لقيامه بتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية "مجهولة المصدر " تمهيداً لبيعها في الأسواق. كانت معلومات وردت تفيد بقيام مسئول مخزن مواد غذائية بدائرة قسم شرطة الظاهر "بدون ترخيص"، بتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المخزن على (6 طن عسل جلوكوز- طن زيت طعام- 500 كيلو بيكربونات- 500 كيلو حبة البركة)، وجميعها مجهولة المصدر. وبمواجهة المتهم اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأمر اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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