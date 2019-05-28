ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما مواد مخدرة في الزاوية الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي:

تمكنت إدارة مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن القاهرة،من ضبط عنصرين إجراميين مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وذلك حال تواجدهما بمنطقة سكنهما، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,290 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتفين محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدر بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما.

وسبق اتهام أحد المتهمين في قضيتين آخرهما "مخدرات" ومطلوب التنفيذ عليه في قضية "سلاح".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.