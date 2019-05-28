محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
قال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، إن الهدف من تنظيم ملتقى الأزهر للتعارف العربي الأفريقي، هو بحث أطر التعاون والشراكة لدعم وتطوير التعليم العالي ودعم التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف هو الملتقى العالمي لطلاب العلم من أكثر من 100 دولة حول العالم.
وأوضح المحرصاوي -خلال كلمته بالملتقى اليوم الثلاثاء- أن الجامعة أقامت الملتقى؛ سعيًا منها للنهوض بالتعليم في القارة، بعد أن صارت عضوًا باتحاد الجامعات الأفريقية، ممثلة عن دول شمال أفريقيا، وتدشين المقر الإقليمي للاتحاد بجامعة الأزهر ليكون مقرًا لكل دول شمال أفريقيا، وفي إطار تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.
وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى أن الجامعة نظمت في مارس الماضي الأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية، وشارك به شباب من 27 دولة أفريقية، كما تحتضن جامعة الأزهر في يوليو المقبل المؤتمر الدولي للتعليم العالي بالقارة الأفريقية، والذي يعقده اتحاد الجامعات الأفريقية كل عامين.
كانت هذه تفاصيل خبر "المحرصاوي": ملتقى الأزهر للتعارف العربي الأفريقي يسعى لتطوير التعليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.