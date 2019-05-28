الخميس.. "دراما الأعلى للإعلام" تناقش ملاحظات دراما رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قال مجدي لاشين، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس لجنة الدراما، إن اللجنة ستعقد اجتماعا بعد غد الخميس، لمناقشة الملاحظات التي رصدتها لجنة الرصد التابعة للمجلس والخاصة بالمسلسلات التي عرضت خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر رمضان.

وأوضح لاشين أن كل ما رصدته اللجنة الفنية التابعة للجنة الدراما مجرد ملاحظات ستناقشها لجنة الدراما للبت في مدى جديتها وبيان ما إذا كانت مخالفات حقيقية من عدمه.

وأشار إلى أن اللجنة ستصدر تقريرها الشامل بإجمالي المخالفات عقب انتهاء الاجتماع.