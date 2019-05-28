أخبار مصر | بيان بدرجات الحرارة.. و"الأرصاد" تحذر من طقس الغد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان بدرجات الحرارة.. و"الأرصاد" تحذر من طقس الغد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يرصد درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء، حيث يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار علي الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.

وأضاف البيان، أن السحب المنخفضة والمتوسطة ستظهر شمالًا، وأن الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على مناطق من شمال البلاد حتي شمال الصعيد وجنوب سيناء، كما تنشط علي خليج السويس مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.