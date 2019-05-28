أخبار مصر | "المحرصاوي": ملتقى الأزهر للتعارف العربي الأفريقي يسعى لتطوير التعليم ودعم التنمية بالقارة السمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المحرصاوي": ملتقى الأزهر للتعارف العربي الأفريقي يسعى لتطوير التعليم ودعم التنمية بالقارة السمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إن الأزهر الشريف هو الملتقى العالمي لطلاب العلم من أكثر من 100 دولة حول العالم، واليوم يجتمع تحت رحابه علماء كبار من قارة أفريقيا في ملتقى الأزهر للتعارف العربي الأفريقي لبحث أطر التعاون والشراكة لدعم وتطوير التعليم العالي ودعم التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

وأوضح الدكتور المحرصاوي أن جامعة الأزهر تقيم هذا الملتقى للتعارف العربي الأفريقي في إطار تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، وسعي الجامعة للمشاركة في النهوض بالتعليم في القارة، لا سيما بعدما صارت عضوًا باتحاد الجامعات الأفريقية، ممثلة عن دول شمال أفريقيا، وتدشين المقر الإقليمي للاتحاد بجامعة الأزهر ليكون مقرا لكل دول شمال أفريقيا.

وأشار رئيس جامعة الأزهر إلى أن الجامعة قد نظَّمت في مارس الماضي الأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية، وشارك به شباب من 27 دولة أفريقية، كما تحتضن جامعة الأزهر في يوليو المقبل المؤتمر الدولي للتعليم العالي بالقارة الأفريقية، والذى يعقده اتحاد الجامعات الأفريقية كل عامين.

وعقدت جامعة الأزهر اليوم ملتقى الأزهر الشريف للتعارف العربي الأفريقي، برعاية فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بهدف التعارف وبناء الجسور بين الأطراف العربية والأفريقية، وبحث أطر التعاون والشراكة لدعم التنمية المستدامة في ضوء خطة الاتحاد الأفريقي، ونتبادل الرؤى لدعم أنشطة اتحاد الجامعات الأفريقية.