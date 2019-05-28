أخبار مصر | خبير تسويق سياسي: مسلسل "كلبش ٣" أداة تسويقية هامة داخليا وخارجيا‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير تسويق سياسي: مسلسل "كلبش ٣" أداة تسويقية هامة داخليا وخارجيا‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور محمد عمارة استشاري وخبير التسويق السياسي، أن الأعمال الدرامية الهادفة تعتبر أحد أهم الأدوات للقوى الناعمة فضلا عن أنها أداة تسويقية هامة للداخل من خلال تسليط الضوء على البطولات الظللية التي لا يعلم عنها أحد في ظل الحروب المعلوماتية وإعلاء درجات الولاء والانتماء، ولتوضيح أطراف المؤامرة وتوحيد الصف حول جبهة الوطن أما للخارج فلتسويق قدرات العقول المصرية في كشف خيوط المؤامرات ورد كيد المعتدي في نحره وأننا نذاكر أعدائنا جيدا.

وقال عمارة، إن مسلسل "كلبش"، عمل درامي جرئ، ويكشف أطراف الصراع وعملائهم بالداخل والخارج ويوضح حرفية الأجهزة الأمنية في التعامل مع كافة التحديات والمجريات الإقليمية في سياق يبث في نفس كل من يتابعه الفخر والعزة ويتمنى أن يكون مكان كل شهيد وفي سياق متصل سرد المسلسل أدوات القوى الخارجية المعادية في الداخل وكيفية إمكانيتها الخداع للشعب والإعلام وهذا ما رأيناه من خلال السوشيال ميديا وبعض الإعلاميين.

وأشار خبير التسويق السياسي إلى أن المسلسل أوضح قاعدة الخداع الاستراتيجي والتي لعبت عليها مصر لكشف أطراف خارجية وداخلية ومن أهم الدروس المستفادة من نتائج الخداع الاستراتيجي هي ان نثق في رجال يواصلون الليل بالنهار لحماية الوطن يعلمون من المعلومات مالا يعلمه عامة الناس.

واختتم عمارة بأننا نريد مزيدا من الأعمال الدرامية والسينمائية التي تؤرخ بطولات وتضحيات لخلق نماذج قدوة حسنة لدى الشباب المصري حتى يعرف عدوه من حبيبه بدلا من سينما البلطجة والافيهات المنحلة.