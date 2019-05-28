مصر | تحديد حبس متهم في واقعة "التصفير من المنازل" 15 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحديد حبس متهم في واقعة "التصفير من المنازل" 15 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس متهم مقبوض عليه قي وقائع "التصفير من المنازل"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

والمتهم هو شاب يدعى "إبراهيم مدحت والي".

واتهمته النيابة في القضية التي حملت الرقم 1739 لسنة 2018، أنهم إشتركوا مع جماعة الإخوان المسلمين في إحدى أنشطة تلك الجماعة، وإستخدام مواقع التواصل الإجتماعي للترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة عن الوضع في مصر، وحرضوا من خلالها ضد الدولة المصرية ورئيس الجمهورية.