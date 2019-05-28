شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019.. السبت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية بنسبة 90%، فيما يجري الآن تجميع ورفع الدرجات تمهيدًا لإعلانها، السبت المقبل، عقب اتعمادها رسميا من الدكتور علاء مرزوق محافظ الإقليم.
وأوضح «عجلان» في بيان، الثلاثاء، أن النتيجة ستعلن بالاسم ورقم الجلوس فور اعتمادها وبعدها بيوم يجري توزيعها على مدارس المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019.. السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.