شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019.. السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية بنسبة 90%، فيما يجري الآن تجميع ورفع الدرجات تمهيدًا لإعلانها، السبت المقبل، عقب اتعمادها رسميا من الدكتور علاء مرزوق محافظ الإقليم.

وأوضح «عجلان» في بيان، الثلاثاء، أن النتيجة ستعلن بالاسم ورقم الجلوس فور اعتمادها وبعدها بيوم يجري توزيعها على مدارس المحافظة.