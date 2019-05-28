شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مدير إعلام محافظة البحيرة من داخل مكتبه (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى ضباط جهاز الرقابة الإدارية القبض على «ح .خ»، مدير المكتب الإعلامي لمحافظة البحيرة، من مكتبه بالمحافظة.

كانت مأمورية من ضباط جهاز الرقابة الإدارية، اجتمعت صباح الثلاثاء، مع اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ثم خرجوا بعدها إلى مكتب مدير مكتب إعلام المحافظة وألقوا القبض عليه، وقاموا بتفتيش المكتب.

وكان مدير المكتب الإعلامي يعمل مديرًا لمكتب اللواء هشام آمنة، المحافظ الحالى للبحيرة، وقت أن كان يشغل منصب رئيس مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، وتم نقله إلى محافظة البحيرة، بعد توليه منصب المحافظ.