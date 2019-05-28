شكرا لقرائتكم خبر عن تضم وزيرين سابقين.. رئيس جامعة بنها يشكّل أول لجنة لتنمية موارد المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، تشكيل لجنة للإشراف على تنمية موارد مستشفيات جامعة بنها، برئاسة الدكتور عادل عدوى وزير الصحة الأسبق، والأستاذ المتفرغ بكلية الطب بجامعة بنها، وعضوية المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، والمهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، ووزير النقل الأسبق.

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كما تضم اللجنة في عضويتها: رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بنها، والمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، والدكتور حسنى عبدالرحمن، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب جامعة بنها، والدكتورة راندا مصطفي الأستاذ بكلية الطب جامعة بنها، والدكتور أحمد يوسف الأستاذ بكلية الطب جامعة بنها، «منسقًا».

وقال السعيد في بيان صحفي، الثلاثا،ء إن اللجنة سوف تتولى مهام إعداد لائحة مالية وإدارية لشئونها، وإعداد خطة متكاملة لتنمية الموارد بالمستشفيات، والعمل على بناء علاقات الثقة مع الجهات المتبرعة، وإعتماد سياسة الشفافية والوضوح في تحديد ومتابعة مجالات الإنفاق المختلفة، مشيرا إلى أنها ستتولى أيضا صياغة مشاريع متكاملة مقرونة بدراسات جدوى إقتصادية وإجتماعية، وتدريب المعنيين على مهارات الإتصال والإقناع، فضلا عن إقامة الأسواق الخيرية والحفلات والمعارض وتوظيف التقنيات الحديثة لتنمية الموارد مع الاهتمام بالدور الإعلامي وتعريف المجتمع بأهداف اللجنة وأنشطتها وانجازاتها بالإشتراك مع ذوى الأختصاص.

وأكد رئيس الجامعة ان اللجنة سوف تختص ايضا بالإشراف والتنسيق لتنمية موارد مستشفيات جامعة بنها من خلال التبرعات العينية (المادية) والتبرعات النقدية في الحساب البنكي الخاص بتبرعات المستشفي الجامعى، والإشراف على أوجه الصرف المختلفة، لافتا إلى أنه يجوز للجنة أن تتلقي التبرعات من الأشخاص الطبيعيين ومن الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، ولا يجوز لها تلقي أموال من الخارج سواء من شخص مصري أوأجنبي أو جهة أجنبية أو من يمثلها في الداخل.