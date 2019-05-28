شكرا لقرائتكم خبر عن «المتحدة للخدمات الإعلامية» تحصل على الحقوق الحصرية لعرض مسرحية «أهلا رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقّع تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعاقدا مع شركة ثري فيجين ويمثلها عماد زيادة، رئيس مجلس الإدارة، وذلك للحصول على حقوق الملكية الفكرية للنسخة التلفزيونية وحقوق العرض المسرحي والبث التلفزيوني والرقمي لمسرحية «أهلا رمضان» والتي يقوم ببطولتها الفنان محمد رمضان والعمل من تأليف وليد يوسف وإخراج خالد جلال ومن إنتاج شركة ثري فيجن للإنتاج الفني.

وقال تامر مرسي إن السعي من أجل الحصول على الاعمال الفنية الجيدة مثل مسرحية أهلا رمضان هو جزء من مهمة الشركة في اتاحة المحتوي للمشاهد من خلال الوسائل المتعددة والتي تمتلكها المجموعة أو التي تسوق من خلالها.

وبموجب هذه الاتفاقية من المتوقع مشاهدة العمل قريبا في عرضه المسرحي أو المصور تلفزيونيا أو النسخة الرقمية على مختلف الوسائط وحسب خطة الشركة في اتاحة المحتوي للمشاهد المصري والعربي.