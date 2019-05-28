شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يعلن إنشاء شركة مساهمة لإنشاء أسواق الجملة وأخرى للبورصة السلعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تأكيدا لانفراد «المصري اليوم» بعدد الاثنين، أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة بصدد تأسيس شركة لإنشاء أسواق الجملة وأخرى لتدشين أول بورصة سلعية وأنه تم الانتهاء من إعداد الدراسات اللازمة لذلك ووضع خطة عمل جادة للبدء في المشروع بعد موافقة رئيس الجمهورية على المشروع.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليوم، لتوقيع بروتوكول مع محافظة البحر الأحمر لإنشاء منطقتين لوجيستيين، أن النهوض بالتجارة الداخلية لا يمكن أن يتم بدون بنية أساسية، وأن الوزارة تتوسع حاليا في إقامة المناطق اللوجيستية بجانب أسواق الجملة بهدف تقليل حلقات التداول مما سينعكس إيجابيا على الأسعار.

وأوضح أن خطة تنمية التجارة الداخلية تستهدف التوسع في جميع المحافظات من بينها محافظة البحر الأحمر، مشيرا إلى أن التنمية الحقيقية للتجارة الداخلية لا يمكن أن يتم إلا من خلال البنية الأساسية.

وتابع أن البنية الأساسية تشمل المناطق اللوجيستية بأنواعها المختلفة «الدولية والحدودية واخري محورية تخدم اكثر من محافظة ومناطق لوجيستية بداخل المحافظات»، بجانب أسواق الجملة وقد تم الانتهاء من تأسيس شركة مساهمة لإنشاء أسواق الجملة.

وأوضح المصيلحي أن المناطق التي تم توقيع بروتوكول عليها بمحافظة البحر الأحمر مناطق واعدة، لافتا إلى أن إقامة منطقة لوجيستية بالغردقة يخدم عليها كمنطقة سياحية ويتيح توفير كافة مستلزمات الفنادق.

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تابع أن التجارة الداخلية تساهم بنحو 17٪ من الناتج القومي من المستهدف أن تصل إلى ٢٢٪ خلال 4 سنوات.

من جانبه قال إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه وفقا للبروتوكول الموقع مع المحافظة فإنه سيتم إنشاء منطقة لوجيستية في الغردقة على مساحة 60 فدانا، ومنطقة أخرى في سفاجا على مساحة 60 فدانا بإجمالي ١٢٠ فدانا للمنطقتين.

وأضاف عشماوي أن سفاجا ستعد من افضل المناطق اللوجيستية المتخصصة، خاصة في ظل وجود ميناء وكذلك قربها من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما سيتم إنشاء منطقة لوجيستية بالغردقة متخصصة في السياحة لخدمة شبكة الفنادق والسياحة المحافظة.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار استهداف الجهاز والوزارة تغطية جميع محافظات الجمهورية بالمناطق اللوجيستية والتجارية، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن طرح 10 فرص استثمارية، ومن المستهدف طرح 5 فرص أخرى قبل نهاية العام في محافظات البحر الأحمر والوادي الجديد وجنوب سيناء.

من جانبه، قال أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة تمتد على نحو ١٠٨٠ كم وتشمل أكبر شبكة طرق في الجمهورية، لافتا إلى أن السياحة تعد النشاط الأساسي بالمحافظة وأن الخدمات والسلع التي يتم تقديمها للسائحين تضيف قيمة مضافة لها.

أوضح أن المنطقة اللوجيستية بالغردقة ستشمل سوق جملة الخضروات والفاكهة ومجمع ثلاجات ووسائل نقل وسلاسل تجارية وخدمات متنوعة بتكلفة استثمارية 3 مليارات جنيه وتوفر نحو 13 ألف فرصة عمل مباشرة و38 ألف فرصة عمل غير مباشرة.