شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي بـ«بنها الجامعي» ينقذ رضيعًا ابتلع «خرزة طرحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن فريق طبي بقيادة الدكتور محمد الجزار بمستشفى بنها الجامعي من إنقاذ حياة طفل 4 أشهر ابتلع خرزة بحجم رأس الدبوس أثناء العبث بـ«طرحة» والدته.

شارك في إجراء العملية الدكتورة نهى هلال، مدرس مساعد جراحة القلب والصدر، والدكتورة هبة أبوالخير، طبيب مقيم بجراحة القلب والصدر، وطبيبة التخدير مها الصباحي.

Advertisements

أوضح «الجزار» أن الطفل من قرية السيفا مركز طوخ، وكان يلعب مع شقيقته بخرزة طرحة تخص والدته، حيث وضعتها أخته في فمه فحدث له «شرقة» تسببت في وصول الخرزة إلى القصبة الهوائية، مما أدى إلى سد مجرى التنفس تمامًا، واختناق الطفل وإصابة أطرافه بالزرقان، حيث نقله أهله لمستشفيات جامعة بنها قسم جراحة القلب والصدر، وأجرى له منظار شعب هوائية مقاس الرضع، وتم استخراج الخرزة بنجاح والطفل الآن حالته مستقرة.

ووجه «الجزار» الشكر لإدارة المستشفيات بقيادة أ. د. مصطفى القاضي، رئيس مجلس إدارة المستشفيات، وأ. د. طارق العيسوي، مدير عام المستشفيات، وأ. د. يسري عبدربه، رئيس القسم، لدعمهم المستمر للقسم بأحدث الأجهزة، موجها رسالة لأهل الخير بالتبرع في شهر رمضان لصالح استكمال أجهزة ومستهلكات القسم.

وأوضح أن السبب الرئيسي لنشر مثل هذه الحالات قلة الوعي، مطالبا أولياء الأمور بأخذ الحيطة والحذر ومراعاة الأطفال جيدا في هذه السن.