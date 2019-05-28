انت الان تتابع عمرو خالد: تغلب على الشهوات والمعاصي بهذا الذكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، إن أمراض القلوب 7 أنواع، دواؤها جميعًا ذكر الله: "الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب"، "يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله"، "وأنا معه إذا ذكرني"، "فاذكروني أذكركم". وذكر عمرو خالد في الحلقة الثالثة والعشرين من برنامجه الرمضاني "فاذكروني"، المذاع على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بشكل يومى، أمراض القلوب على النحو التالي: ـ في القلب خوف لا يطمئن إلا بذكر الله.

ـ في القلب قلق لا يثبت إلا بذكر الله. ـ في القلب جشع لا يغني القلب إلا ذكر الله. ـ في القلب تشتت لا يجمع شتات القلب إلا ذكر الله. ـ في القلب حزن لا يخفف إلا بذكر الله. ـ في القلب شهوات ومعاص لا يقوى على مواجهتها إلا ذكر الله. ـ في القلب غفلة مميتة.. لا يحيى موت القلب

ـ في القلب قلق لا يثبت إلا بذكر الله. ـ في القلب جشع لا يغني القلب إلا ذكر الله. ـ في القلب تشتت لا يجمع شتات القلب إلا ذكر الله. Advertisements ـ في القلب حزن لا يخفف إلا بذكر الله. ـ في القلب شهوات ومعاص لا يقوى على مواجهتها إلا ذكر الله. ـ في القلب غفلة مميتة.. لا يحيى موت القلب إلا ذكر الله "أومن كان ميتًا فأحييناه". وأضاف "خالد" أنه عندما يذكر العبد الخالق، فإنه سبحانه يذكره، ويباهي به الملائكة.. "فاذكروني أذكركم"، داعيًا إلى تجديد الإيمان، لأن "الإيمان يبلى كما يبلى الثوب.. كيف نجدده يا رسول الله؟.. قولوا لا إله إلا الله.. جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله".. اقرأ ايضا..علامات ليلة القدر وموعدها.. تعرف عليها وأوضح خالد أن "لا إله إلا الله -التي تعني الإقرار بوحدانية الخالق- تحرق الذنوب وتمحو ما علق بالإنسان من معاص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو خالد: تغلب على الشهوات والمعاصي بهذا الذكر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.