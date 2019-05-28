شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: صرف معاشات يونيو السبت المقبل بمناسبة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، أنه تقرر صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو، اعتباراً من السبت المقبل الموافق 1 يونيو؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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ويمكن صرف المعاشات من جميع ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، وكذا منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، وبنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد، على أن يتم الصرف من البنوك اعتباراً من الأحد 2 مايو، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتقوم الوزارة بصرف ما يزيد على 13 مليار جنيه شهريا معاشات لنحو 8 ملايين قائم بالصرف.

كما قررت وزير التضامن تشكيل غرفة عمليات من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وهيئة البريد، وبنك ناصر الاجتماعي؛ لمتابعة حسن سير عمليات صرف المعاشات من المنافذ المختلفة، وأصدرت تعليماتها بفتح منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، يوم السبت المقبل، مع التوجيه بعدم انصراف العاملين بالمنافذ حتى حصول آخر مواطن موجود بمنافذ الصرف التابعة للهيئة على معاشه.

وأشادت «والي» بتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة بالبريد المصري وموافقتهم على العمل من الثامنة صباح السبت لخدمة أصحاب المعاشات، مشيرة إلى تقديم موعد صرف المعاشات ليصبح بداية من اليوم الأول بدلاً من اليوم العاشر من شهر يونيو، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على مراعاة احتياجات أصحاب المعاشات وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.