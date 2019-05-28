شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أديس أبابا لشيخ الأزهر: أثيوبيا استقبلت الهجرة الأولى في الإسلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر،الثلاثاء، السفير دينا مفتى، سفير إثيوبيا بالقاهرة.

وقال شيخ الأزهر خلال اللقاء إن الأزهر الشريف حريص على تعزيز أواصر التعاون مع مختلف دول القارة الأفريقية، لمساندتها في مواجهة الأفكار المتطرفة، مؤكدًا استعداد الأزهر لتقديم مزيد من الدعم العلمي والدعوي لإثيوبيا، لتحصين شبابها من استقطاب التنظيمات الإرهابية.

من جهته قال السفير الإثيوبي، إن إثيوبيا تربطها علاقة تاريخية وطيدة بالإسلام والمسلمين، تمتد جذورها إلى مئات السنين، حينما استقبلت الهجرة الأولى في الإسلام، مؤكدًا حرص بلاده على الاستفادة من جهود الأزهر العلمية والدعوية في خدمة مسلمي إثيوبيا.