شكرا لقرائتكم خبر عن خلال استقباله السفير الماليزي.. الطيب: الأزهر يفتح أبوابه لطلاب جميع الدول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الثلاثاء، السفير محمد حنيف عبدالرحمن، سفير ماليزيا بالقاهرة.

قال شيخ الأزهر، خلال اللقاء، إن الأزهر الشريف يفتح أبوابه لكل طلاب العلم من شتى بقاع الأرض، وينظر لهم نظرة تقدير واحترام، كونهم سفراء الأزهر في بلادهم، مبينًا استعداد الأزهر لتقديم مزيد من الدعم لماليزيا، وذلك من خلال إنشاء مركز ثقافي لتعليم اللغة العربية؛ لتأهيل الطلاب الماليزيين للدراسة بالأزهر.

من جانبه، قدم السفير الماليزي بالقاهرة التهنئة لشيخ الأزهر، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا اعتزاز بلاده بعلاقتها التاريخية بالأزهر الشريف، وتقديرها الشديد لشيخ الأزهر الشريف، لما يقدمه من دعم ورعاية للطلاب الماليزيين الدارسين في الأزهر الشريف.