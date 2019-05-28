شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل 2 من أعضاء ألتراس أهلاوي بتدابير احترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة جنايات القاهرة، استمرار إخلاء سبيل اثنين من أعضاء ألتراس أهلاوي، على خلفية التحقيقات في أحداث الشغب التي وقعت أثناء مباراة الأهلي ونادي مونانا الجابوني بأستاد القاهرة، بتدابير احترازية.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلي مع مونانا الجابوني في الدور 32 لدوري أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التي حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.