شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تستأنف رحلاتها إلى الخرطوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة مصرللطيران، أنه سيجري إعادة استئناف رحلات مصر للطيران إلى الخرطوم اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، بإقلاع رحلتها رقم MS 853، في 23:45 مساءً من مطار القاهرة الدولي.
وبحسب بيان، الثلاثاء، أهابت شركة مصر للطيران بعملائها المسافرين على هذه الرحلات بمراجعة الـCall Centre على رقم ١٧١٧ من أي موبايل أو ٠٩٠٠٧٠٠٠٠ من أي خط أرضي لمعرفة المزيد من التفاصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر «مصر للطيران» تستأنف رحلاتها إلى الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.