شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تستأنف رحلاتها إلى الخرطوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مصرللطيران، أنه سيجري إعادة استئناف رحلات مصر للطيران إلى الخرطوم اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، بإقلاع رحلتها رقم MS 853، في 23:45 مساءً من مطار القاهرة الدولي.

وبحسب بيان، الثلاثاء، أهابت شركة مصر للطيران بعملائها المسافرين على هذه الرحلات بمراجعة الـCall Centre على رقم ١٧١٧ من أي موبايل أو ٠٩٠٠٧٠٠٠٠ من أي خط أرضي لمعرفة المزيد من التفاصيل.