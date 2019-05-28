شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة 5 متهمين بـ«رشوة ميناء القاهرة الجوي» إلى 26 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّرت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، تأجيل محاكمة 5 متهمين بينهم 3 من العاملين بجمرك ميناء القاهرة الجوي في قضية طلب وتقاضي رشوة قدرها 68 ألف جنيه مقابل تهريب بضائع فضة من ميناء القاهرة دون دفع المستحقات المالية من الجمارك ودون عرضها على مصلحة الدمغة والموازين لجلسة 26 يونيو لقيام أحد المتهمين تجار البضائع بإجراءات التصالح مع الجمارك.

وصدر القرار برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي.

وكشفت تحقيقات محمود حجاب رئيس نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة أنه وردت معلومات للرقابة الإدارية تفيد طلب مأمور جمرك بميناء القاهرة الجوي ومراجع إجراءات بقرية البضائع من «تاجر فضة» مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهما وتهريب بضائع من ميناء القاهرة الجوي دون دفع المستحقات المالية ودون عرض البضائع على مصلحة الدمغة والموازين وتمكن ضابط الرقابة من ضبط المتهم السادس عقب تقاضيه مبلغ الرشوة وقدره 68 الف جنيه وبتفتيشه عثر بحوزته على أجزاء من البضائع المهربة جمركيًا.