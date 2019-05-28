​الجيزة تبدأ حملة الكشف المبكر عن أورام الثدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:

بدأت محافظة الجيزة من خلال مديرية الصحة بالمحافظة، فعاليات حملة الكشف المبكر عن أورام الثدي للسيدات، والتي تستمر ٦ أسابيع وتستهدف السيدات من سن 40 سنة.

وقال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إن الحملة تأتي ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي للقضاء على سرطان الثدي، في إطار اهتمام الدولة بصحة المرأة، حيث سيتم فحص السيدات بأجهزة الماموجراف؛ للكشف عن مرض أورام الثدي، وذلك من خلال العيادة المتنقلة المتمركزة أمام الإدارة الصحية بالعمرانية بشارع الهرم، والتي تبدأ عملها من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهرًا.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات بتكثيف الدعاية بنطاق كلا منهم لتحقيق أقصى استفادة لسيدات المحافظة، وحثهم على المشاركة في تلك المبادرة، وتوعيتهن بأهمية إجراء الفحص، مشيرًا إلى أنه سيتم عمل دورات تدريبية لجميع أطباء الأشعة على مستوى المحافظة للمشاركة في تلك المبادرة.

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وأوضحت الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الصحة بالمحافظة أنه على السيدات اللاتي ترغبن في إجراء الفحوصات، إحضار بطاقة الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول، مع ضرورة مرور عام على إجراء الفحص السابق، مشيرة إلى أنه يمنع من إجراء الكشف السيدات الحوامل والمرضعات.

وجدير بالذكر أنه تم فحص 4 مليون و221 ألف مواطن من إجمالي مستهدف 5 مليون و895 ألف مواطن حتى الآن، بنسبة 97 % خلال مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس C والأمراض غير السارية.