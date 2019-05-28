مصر | تجديد حبس هيثم محمدين ومصطفى ماهر 15 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس هيثم محمدين ومصطفى ماهر 15 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس المحامي والناشط العمالي هيثم محمدين والناشط السياسي مصطفى ماهر، لمدة 15 يوما على خلفية الاتهامات الموجهة إليهما.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا "طوارئ" اتهمت هيثم محمدين، ومصطفى ماهر، بالاشتراك مع جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها والتحريض على التظاهر لتعطيل المواصلات العامة والإضرار بمصلحة المواطنين، واستخدام موقع المعلومات الدولية للتحريض على أعمال تظاهر.