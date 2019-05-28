مصر | قبل السحور.. حداد يمطر عاملا بالنيران أمام محله بسبب خلافات مادية بأسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل السحور.. حداد يمطر عاملا بالنيران أمام محله بسبب خلافات مادية بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق حداد وابلا من الأعيرة النارية، صوب عامل مما أسفر عن مصرعه في الحال بأسيوط بسبب خلافات مادية وأمكن أجهزة الأمن من ضبط المتهم وشريكه.

وتلقى مركز شرطة ساحل سليم اخطار من أحدى المستشفيات بوصول (عامل بمحل حدايد وبويات ببندر ساحل سليم ، 30 سنة) جثة هامدة إثر إصابته بأعيرة نارية متفرقة ، وبسؤال والده (صاحب مقهى 60 سنة ) قرر أنه أثناء تواجد إبنه بالمحل عمله أطلق مجهول أعيرة نارية تجاهه فأودى بحياته وهرب مستقلاً دراجة نارية.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بأسيوط أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة شخصان (حداد ، 23 سنة - عامل 25 سنة ، مقيمان بدائرة المركز ) عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وقرر الأول بوجود خلافات بينه وبين المجنى عليه فعقد العزم على التخلص منه بالإتفاق مع الثانى وفى سبيل تنفيذ ذلك أعد السلاح المستخدم فى الواقعة "طبنجة" وبتاريخ الحادث توجها لمحل الواقعة مُستقلين دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة الثانى وأطلق أعيرة نارية من الطبنجة تجاه المجنى عليه فأودى بحياته وهربا ، وأرشدا عن الطبنجة والدراجة النارية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.