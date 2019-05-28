مصر | "ذبحت قطتها وتركتها فوق جثتها".. مريضة نفسيا تهشم رأس والدتها بالزيتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ذبحت قطتها وتركتها فوق جثتها".. مريضة نفسيا تهشم رأس والدتها بالزيتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخلصت مريضة نفسيا من والدتها وذبحت قطتها وأصابت شقيقتها في الزيتون، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهمة.

وتلقى العميد أسامة الشحات مأمور قسم الزيتون، بلاغا بالعثور على جثة ( سيدة ، 81 سنة ) بعقار، مسجاة على ظهرها بالشقة سكنها وبها إصابات عبارة عن ( جروح طعنية بالصدر) كما عثر على هرة مذبوحة أعلى جثة المجني عليها.

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وتم تشكيل فريق بحث ومن خلال إجراء التحريات وجمع معلومات بسؤال نجليها ( مهندس ، و طبيب ، "مصاب بجرح باليد اليمنى") حيث قرر الأول بتلقيه اتصال هاتفي من شقيقتهما (موظفة سابقاً ، ومقيمة صحبة والدتها " المجني عليها " بمحل البلاغ) وطلبت منه ضرورة حضوره وشقيقه لمسكنها ، وعقب وصولهما شاهدا شقيقتهما تقف بمدخل الشقة بجوار جثة والدتهما ووجود هرتها مذبوحة أعلى الجثة ، وبحوزتها مقص معدني وقطعة معدنية " يد هون " عليهما آثار دماء ، ولدى محاولة الثاني السيطرة عليها قامت بالتعدي عليه محدثة إصابته المنوه عنها .

وأضاف بأن شقيقته مريضة نفسياً منذ عدة سنوات وسبق علاجها بإحدى مستشفيات الطب النفسي لمدة 6 شهور ، وبتاريخ الواقعة إنتابتها حالة من الهياج قامت على أثرها بارتكابها الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة والأدوات المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.