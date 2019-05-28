مصر | عاطل يطلق النيران على أشقاء والدته بسبب خلافات عائلية بالوايلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاطل يطلق النيران على أشقاء والدته بسبب خلافات عائلية بالوايلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من السيطرة على مشاجرة استخدمت خلالها الأسلحة النارية وضبط طرفيها والسلاح المستخدم.

وتلقى قسم شرطة الوايلى بلاغا بمشاجرة ومصابين بشارع الشيخ طه بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وأمكن تحديد طرفيها طرف أول " عاملين كاوتش " شقيقن" " مصابين، وطرف ثان: عاطل 20 سنة ، ومقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 مم ، وطلقة نارية ، مظروف فارغ من ذات العيار، نجل شقيقة الطرف الأول .

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب خلافات عائلية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الأخير بالتعدى على المجنى عليهما بسلاح نارى محدثاً ما بهما من إصابات .

تمكنت وحدة مباحث القسم من ضبطه وبحوزته السلاح النارى المستخدم، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.