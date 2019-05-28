مصر | "أسفرت عن إصابة 8".. جلسة صلح تتحول لمشاجرة بـ"الأسلحة النارية" بحدائق القبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أسفرت عن إصابة 8".. جلسة صلح تتحول لمشاجرة بـ"الأسلحة النارية" بحدائق القبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحولت جلسة صلح إلى مشاجرة بالأسلحة النارية مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بحدائق القبة وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط المتهمين.

تلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغا بحدوث بمشاجرة ومصابين بشارع المطراوى بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتبين حدوث مشاجرة بين (طرف أول) عاطل " مصاب " وعامل " مصاب وآخر.

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وطرف ثان: ( عامل ، 36 سنة ، ومقيم بدائرة القسم ) مصاب برش خرطوش بالذراع الأيمن والقدم اليسرى ، و( عامل 36 سنة ) مصاب برش خرطوش بالجبهة من الجهة اليسرى وجرح بالذراع الأيسر ، ( موظف بالمعاش ) مصاب برش خرطوش بالذراع الأيمن ، عاطل مصاب برش خرطوش بالوجه والصدر والقدم اليسرى ، وطالب مصاب برش خرطوش بالذراع الأيمن والقدم اليسرى .

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الثانى والرابع حال قيامهما بشراء بعض المشروبات من إحدى محلات العصائر الكائنة بمحل البلاغ تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الطرفان بالتعدى بالضرب على بعضهما البعض.

وحال تقابل الطرفان بمحل البلاغ لمحاولة الصلح بينهما حدث مشادات كلامية تطورت إلى مشاجرة قام خلالها الطرفين بالتعدى على بعضهما بالضرب بالأسلحة المضبوطة ونتج عن ذلك الإصابات المذكورة.

وتمكنت وحدة مباحث القسم من ضبط الطرفان والأسلحة النارية المستخدمة، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.