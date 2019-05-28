أخبار مصر | إطلاق أول خدمة جديدة لتوصيل منتجات "الكشك" إليكترونيًا في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إطلاق أول خدمة جديدة لتوصيل منتجات "الكشك" إليكترونيًا في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت أحد الشركات الرائدة في تقديم خدمات طلب الطعام إلكترونيًا بإطلاق خدمة جديدة على التطبيق والموقع الإلكتروني، وهي خدمة طلب منتجات الكشك في أي وقت ومن أي مكان.

من جانبها أطلقت الشركة خدمة طلب كافة منتجات الكشك في منطقة المعادي على أن يبدأ تدريجيا التوسع في كافة المناطق والمدن حول الجمهورية. وتستهدف الشركة أن يصل عدد الطيارين مع نهاية العام الجاري إلى أكثر من ٤٥٠٠ طيار دون التقيد بنوع محدد من المركبات حيث ستضم خدمة التوصيل (الموتوسيكلات – الدراجات – السيارات ) .

وقال وليد السعدني المدير التنفيذى للشركة "سنقوم بالاعتماد على طيارين اطلب لتوصيل طلبات الكشك وذلك للتأكد من جودة وسرعة الخدمة، حيث اننا نتوقع اقبال كبير على الخدمة من مستخدمي التطبيق".

وتسعى الشركة إلى التوسع في الخدمات المقدمة على التطبيق والموقع الإلكتروني حيث سيتمكن المستخدم في المستقبل القريب من طلب كل شيء من خلال التطبيق، حيث علق السعدني على هذه النقطة قائلاً:" لا نستبعد توصيل أي منتج على التطبيق الخاص خلال العام الجاري والعام القادم".