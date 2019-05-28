أخبار مصر | بوتين يصل إلى كازاخستان للمشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين يصل إلى كازاخستان للمشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الكازاخية نور سلطان للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجلس الاقتصادي الأوراسي.

وسيتم عقد قمة المجلس الاقتصادي الأوراسي يوم 29 مايو الجاري، والتي ستعقد في شكل موسع بمشاركة ممثلي الوفود الأجنبية وضيوف المنتدى.

ويخصص الاجتماع القادم للجنة الاقتصادية الأوروبية للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة لتوقيع معاهدة الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية.

ولم يستبعد المتحدث الرسمي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن يناقش بوتين، على هامش قمة الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية، مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مسألة شراء بيلاروسيا النفط من كازاخستان.