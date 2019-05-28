أخبار مصر | الأن برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأن برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 ستكون في المدارس قريبًا، وذلك بعدما اعتمدها محافظ القاهرة أمس الاثنين بنسبة نجاح 82%.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

الشهادة الإعدادية القاهرة

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