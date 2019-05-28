أخبار مصر | الأن برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأن برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 ستكون في المدارس قريبًا، وذلك بعدما اعتمدها محافظ القاهرة أمس الاثنين بنسبة نجاح 82%.
نتيجة الشهادة الإعدادية 2019
الشهادة الإعدادية القاهرة
واعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نتيجة نهاية العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018-2019 بنسبة نجاح بلغت 82 % حيث تقدم لأداء الامتحان هذا العام (153126) طالب وطالبة نجح منهم (149932).
وكما هنأ اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الأوائل وأثني المحافظ علي نجاحهم وأن الطلبة المتفوقين واجهة مشرفة للمجتمع ونموذج يحتذي به.