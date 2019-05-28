أخبار مصر | عاجل| برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 ستكون في المدارس قريبًا، وذلك بعدما اعتمدها محافظ القاهرة أمس الاثنين بنسبة نجاح 82%.

واعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نتيجة نهاية العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018-2019 بنسبة نجاح بلغت 82 % حيث تقدم لأداء الامتحان هذا العام (153126) طالب وطالبة نجح منهم (149932).

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