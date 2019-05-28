أخبار مصر | عاجل| برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل| برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 ستكون في المدارس قريبًا، وذلك بعدما اعتمدها محافظ القاهرة أمس الاثنين بنسبة نجاح 82%.
واعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نتيجة نهاية العام للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018-2019 بنسبة نجاح بلغت 82 % حيث تقدم لأداء الامتحان هذا العام (153126) طالب وطالبة نجح منهم (149932).
وكما هنأ اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الأوائل وأثني المحافظ علي نجاحهم وأن الطلبة المتفوقين واجهة مشرفة للمجتمع ونموذج يحتذي به.
واعتمد المحافظ نتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح بلغت 97.8 %، أما الإعدادية المهنية فبلغت نسبة النجاح فيها 75% كما بلغت نسبة النجاح في الإعدادية للصم وضعاف السمع 97.6 %، وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين 72.8 حيث نجح 26 طالب.
وجاءت إدارة وسط القاهرة التعليمية في المرتبة الأولى حيث بلغت نسبة النجاح بها 98.26% يليها إدارة غرب القاهرة 96.17 التعليمية في المركز الثاني يليها إدارة شبرا التعليمية بنسبة 96.10% كما حصل 99 طالب وطالبة علي الدرجات النهائية.