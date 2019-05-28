أخبار مصر | الإذاعة المصرية تُعيد بث لقاء البابا تواضروس على شبكة البرنامج العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإذاعة المصرية تُعيد بث لقاء البابا تواضروس على شبكة البرنامج العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه محمد نوار رئيس الإذاعة، بإعادة بث اللقاءالحصري للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مع المذيعة شرين عبدالخالق اليوم على موجات البرنامج العام.

وكلف "نوار" رئيس الشبكة حسن مدني، بإجراء تعديلات على خريطة البرامج لإذاعة اللقاء في العاشرة مساء اليوم ولمدة ٦٠ دقيقة، لاسيما وإن اللقاء حقق أعلى نسب استماع على موجات الإذاعه، ولاقى إشادات عديدة من المستمعين بعد إذاعته أول مرة على شبكة الشرق الأوسط ومطالبات بإعادة إذاعته.

وكانت المذيعة شرين عبدالخالق قد انفردت بإجراء أةل لقاء مطول للبابا على موجات الراديو، وتمت إذاعته خلال أول أيام رمضان على موجات الشرق الأوسط، قبل أن يقرر "نوار" إعادة عرضه على الشبكة الرئيسية للبرنامج العام.