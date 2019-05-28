أخبار مصر | "الصيادلة" تبحث مع "الصحة" قضايا المهنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصيادلة" تبحث مع "الصحة" قضايا المهنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقش الدكتور عبدالناصر سنجاب، والدكتور كريم بدر أعضاء لجنة إدارة نقابة الصيادلة، مع الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، في اجتماعهم اليوم الثلاثاء، قضايا مهنة الصيدلة وسبل حلها.

وكما ناقش الاجتماع، سبل التعاون المشترك بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة خلال المرحلة المقبلة، وفتح صفحة جديدة للعمل سويا من أجل مصلحة الصيادلة.

وأبدت الدكتورة رشا زيادة، ترحيبها بالتعاون مع اللجنة المشرفة على نقابة الصيادلة لحل الملفات المهنية.