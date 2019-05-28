أخبار مصر | عمرو خالد: 7 أمراض تصيب القلب.. وهذا دواؤها (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو خالد: 7 أمراض تصيب القلب.. وهذا دواؤها (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عمرو خالد، الداعية الإسلامي، إن أمراض القلوب 7 أنواع، دواؤها جميعًا ذكر الله: "الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله"، "يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله"، "وأنا معه إذا ذكرني"، "فاذكروني أذكركم".

وعدد خالد في الحلقة الثالثة والعشرين من برنامجه الرمضاني "فاذكروني"، أمراض القلوب على النحو التالي:

1.في القلب خوف لا يطمئن إلا بذكر الله.

2.في القلب قلق لا يثبت إلا بذكر الله.

3.في القلب جشع لا يغني القلب إلا ذكر الله.

4.في القلب تشتت لا يجمع شتات القلب إلا ذكر الله.

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5.في القلب حزن لا يخفف إلا بذكر الله

6.في القلب شهوات ومعاص لا يقوى على مواجهتها إلا ذكر الله.

7.في القلب غفلة مميتة.. لا يحيى موت القلب إلا ذكر الله "أو ما كان ميتًا فأحييناه".

وأضاف "خالد" أنه عندما يذكر العبد الخالق، فإنه سبحانه يذكره، ويباهي به الملائكة: "فاذكروني أذكركم"،ـ داعيًا إلى تجديد الإيمان، لأن "الإيمان يبلى كما يبلى الثوب.. كيف نجدده يا رسول الله؟.. قولوا لا إله إلا الله.ـ جددوا إيمانكم بلا إله إلا الله".

وأوضح أن "لا إله إلا الله - والتي تعني الإقرار بوحدانية الخالق- تحرق الذنوب وتمحو ما علق بالإنسان من معاص".