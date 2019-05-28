تشييع جثمان شهيد «مأمورية سيناء» في المحمودية

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تشييع جثمان الشهيد بالبحيرة

شيع الآلاف من أهالي المحمودية بالبحيرة، منذ قليل، جثمان الشهيد النقيب علي خالد صالح، الذي توفي في حادث تصادم سيارتهم مع سيارة نقل بمقطورة، ما أدى إلى اشتعال النار بسيارة الشرطة ووفاة قوة المأمورية المكونة من ضابطين و5 جنود أثناء توجههم من الإسكندرية لشمال سيناء، حيث أمر المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، بالتصريح بدفن جثث المتوفين، وانتداب المعمل الجنائي ومهندس فني من إدارة المرور لمعاينة السيارات لمعرفة أسباب وقوع الحادث وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولي.

حضر العزاء عدد من قيادات البحيرة، واتشحت المدينة بالسواد عقب وصول خبر وفاة النقيب شرطة وتحولت إلى سرادق عزاء، وتم تشييع الشهيد لمثواه الأخير بمقابر العائلة. وتعود الواقعة لمصرع ضابطين برتبتي "رائد ونقيب" وخمسة جنود مصرعهم داخل سيارة تابعة للشرطة بطريق "القنطرة - العريش" في دائرة مركز شرطة القنطرة شرق،

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