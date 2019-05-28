القضاء على تجمعات للجراد في 30 هكتار بجنوب أسوان

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جراد الصحراوي
أكد المهندس أحمد إسماعيل مدير قاعدة الجراد بأسوان، أن جهود مقاومة ومكافحة أسراب الجراد التي ظهرت منذ عدة أيام بالمناطق الجنوبية، أسفرت حتى الآن عن مقاومة تجمعات الجراد عند الكيلو 16 بمدينة أبو سمبل جنوب أسوان، بإجمالى مساحات 30 هكتارا، من خلال فرق مقاومة الجراد المنتشرة هناك، لافتا إلى أن أعمال المكافحة للجراد تتم خلال الفترة المسائية من قاعدة مدينة أسوان، بالإضافة إلى 11 قاعدة أخرى بـ"أبو سمبل، والعلاقى، وجرف حسين، وادى عبادى، والبرامية، وأبرق، وحماطة ومرسى علم/ والشيخ الشاذلى، وأبو رماد، وشلاتين.
وأشار إسماعيل، إلى أنه يتم حاليا تعقب ومقاومة الجراد فى مناطق "أبوسمبل، وقسطل ووادى النقرة، وجرف حسين، ووادي شعيط، ووادي عبادى". وكشف أن فرق مكافحة الجراد بأسوان، تتوجة فورا لأي بلاغات تتلقاها عن ظهور تجمعات أو أسراب الجراد من خلال فرق مكافحة الجراد المنتشرة حاليا فى المنطقة الغربية والشرقية والجنوبية
وأشار إسماعيل، إلى أنه يتم حاليا تعقب ومقاومة الجراد فى مناطق "أبوسمبل، وقسطل ووادى النقرة، وجرف حسين، ووادي شعيط، ووادي عبادى".
وكشف أن فرق مكافحة الجراد بأسوان، تتوجة فورا لأي بلاغات تتلقاها عن ظهور تجمعات أو أسراب الجراد من خلال فرق مكافحة الجراد المنتشرة حاليا فى المنطقة الغربية والشرقية والجنوبية والتى تشمل قاعدة أسوان.
ولفت إلى أن أعمال المكافحة تتم من خلال مسح شامل لكافة الزراعات للتعرف على المناطق المتواجد بها أي أسراب الجراد الصحراوي أو الإفريقي القادم حاليا من السودان للقضاء عليه، برش المبيدات اللازمة.
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