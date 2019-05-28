شكري يتوجه إلى جدة للمشاركة في التحضير لقمة مكة

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سامح شكري وزير الخارجية
يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، غدا الأربعاء، إلى جدة للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي، "قمة مكة.. يدا بيد نحو المستقبل". وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاجتماع التحضيري يأتي تمهيدا لعقد الدورة الرابعة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي التي تستضيفها مكة المكرمة، في 31 مايو الجاري، ومن المتوقع أن يناقش الاجتماع الوزاري العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام الدول الإسلامية.
وأضاف حافظ، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أنه في مقدمة القضايا التي تناقشها القمة القضية الفلسطينية وقضايا الإرهاب، والإسلاموفوبيا، فضلا عن قضايا التعاون الإسلامي المشترك.ومن المقرر أن يعتمد وزراء الخارجية، خلال الاجتماع التحضيري، مشروع البيان الختامي الذي سيتناول القضايا التي تتعلق بالأمة الإسلامية،
وأضاف حافظ، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أنه في مقدمة القضايا التي تناقشها القمة القضية الفلسطينية وقضايا الإرهاب، والإسلاموفوبيا، فضلا عن قضايا التعاون الإسلامي المشترك.
ومن المقرر أن يعتمد وزراء الخارجية، خلال الاجتماع التحضيري، مشروع البيان الختامي الذي سيتناول القضايا التي تتعلق بالأمة الإسلامية، تمهيدا لرفعه للقادة خلال المؤتمر.
وذكر متحدث وزارة الخارجية أنه من المنتظر أيضا أن يجري شكري مباحثات ثنائية مع نظرائه وزراء الخارجية، على هامش الاجتماع الوزاري، وذلك لبحث التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
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